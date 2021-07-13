Политика

Пушилин намерен пересмотреть границы с Украиной

Пушилн заявил об этом, обсуждая статью президента РФ Владимира Путина об Украине

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Для «ЛДНР» очень актуален вопрос пересмотра границы Украины. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в комментарии одному из пропагандистских телеканалов, передает УРА-Информ.

«Пересмотр границ Украины — это вопрос актуальный. И мы рады, что он поднимается. Пока в виде сигнала, но… Мы озадачены судьбой жителей Одессы, Харькова, других регионов. Там живут наши друзья, там живут наши родственники и они не имеют возможности полноценно общаться на русском языке», — заявил Пушилин.

«Правительство ЛДНР» не готово с этим мириться. Также там «рады» тому, что РФ поднимает этот вопрос.

Ранее сообщалось, что руководитель миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт рассказала, что обсуждала с «главой ДНР» Денисом Пушилиным во время встречи. Они обсуждали гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

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