В Минкульте отреагировали на статью Путина об Украине

Согласно Конституции РФ самоопределение и права гарантируются всем народам

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Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко считает неоригинальной трактовку исторических процессов в статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал политика.

«Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы „единстве“ россиян и украинцев. Переписывать историю начали еще российские цари, когда присвоили название „Русь“ своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды Сталин. Который не только вновь рассказывал о „колыбели братских народов“, но и наглядно показал свое отношение к „братским народам“ путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик», — считает Ткаченко.

Согласно Конституции РФ самоопределение и права гарантируются всем народам, которые проживают на территории страны, однако, по факту эти права попираются.

«Вот вам и „братство народов“ по-российски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе», — добавил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский полагает, что сейчас не время поднимать и пересматривать закон об украинском языке.