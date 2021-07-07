Президент Гаити Жовенель Моис убит: шокирующие подробности

Его застрелила группа злоумышленников

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Президент Гаити Жовенель Мойс был убит во вторник-среду вечером в своей частной резиденции. Группа неизвестных злоумышленников ворвалась в особняк и застрелила президента.

Жовенель Мойс был приведен к присяге в качестве президента Гаити в феврале 2017 года. Он четвертый убитый президент этой страны. «Около часу ночи в ночь со вторника, 6 июля, на среду, 7 июля 2021 года, группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напали на частную резиденцию президента Республики и смертельно ранили главу государства», — сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф, пишет УРА-Информ.

В результате нападения пострадала и жена президента. «Первая леди была ранена и проходит курс лечения», — добавил Джозеф. Состояние ее стабильное.

Мойс пришел к власти в 2017 году, через год после того, как его предшественник Мишель Мартелли ушел в отставку. Находясь у власти, Моису пришлось столкнуться с обвинениями в коррупции и насильственных антиправительственных протестах.

В начале 2021 года в столице страны Порт-о-Пренсе и других городах прошли массовые акции протеста, в ходе которых местные жители требовали отставки президента.

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