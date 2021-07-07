Общество

Кто возглавит посольство США в Украине: СМИ назвали имя

Джордж Кент займет важное место

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СМИ и различные источники сообщают о том, что временным послом США в Украине станет Джордж Кент. Стали известны некоторые детали об этом американском чиновнике.

Как сообщает источник, он очень жесткий и не будет церемонится с украинскими руководителями, когда ему надо будет «протянуть» нужные решения, которое потребует сделать Вашингтон, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Отмечается, что в Киеве Джорджа Кента хорошо знают, он проработал в посольстве США в Киеве две каденции, причем последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии. 

«Если вспомнить в то время Петр Порошенко был полностью «ручным», а ВР протягивало буквально все, что нужно было нашим партнерам. Тарифный кейс тому хорошее подтверждение. Именно Кент был главным архитектором всей структуры «антикоррупционных» органов в Украине в 2014-2016 годах. Сам Кент тесно связан с ЦРУ, а значит у него много информации про всю нашу элиту их офшоры и «скелеты в шкафу», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена могут перенести.

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