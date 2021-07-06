Лукашенко запретил украинские каналы

Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства

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У двух украинских телеканалов: UA и KVARTAL TV аннулировали разрешение на вещание на территории Беларуси. Каналы якобы нарушили законодательство. Об этом сообщает Министерство информации Республики Беларусь, передает УРА-Информ.

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализации иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что представители ОРДЛО могут провести опрос задержанного в Республике Беларусь журналиста Романа Протасевича.