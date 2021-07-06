«Вчера на работе искал справедливость, завтра буду искать новую работу»: горняки в ОРДЛО покидают шахты

Некоторые идут «добиваться справедливости» к руководству, после чего теряют работу

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Шахтеры, которые работают на шахте им. Засядько в оккупированном Донецке жалуются, что долги по зарплате на шахте так и не выплатили. Они отметили, что в начале июня, им выплатили около 40 процентов за май. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, с ссылкой на письмо одного из сотрудников шахты, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что шахтеры вынуждены выживать в таких условиях.

«Пришел к руководителю шахты, начал трепать ему нервы, что сколько это можно терпеть и тому подобное… зарплаты не платят по 3 месяца, оборудования нового нет. Начал задавать вопросы про то, что уголь реализуется, а толку нет. Мы не видим, чтобы нам давали какую-то помощь, наши семья сидят без денег, у нас не хватает даже на самое нужное, чтобы хоть как-то прожить. Так что так, передаю шахте Засядько привет… Вчера на работе искал справедливость, завтра буду искать новую работу», — отметил один из шахтеров.

Ранее сообщалось, что шахтеры, которые работают на шахте имени Засядько, что расположена на оккупированных территориях восточной Украины, в социальной сети разместили «ультиматум» так называемому «главе ДНР» Денису Пушилину.