Политика

Путин произносит чудовищную чушь, но искренне верит в эти вещи — эксперт

Андрей Пионтковский о последних словах лидера Кремля

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Российский президент Владимир Путин сам верит в ту чушь, что и сам говорит. Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

Эксперт считает, что президент России верит в своим слова и то, что он говорит об Украине, даже если это и является просто фантастикой. Он отметил, что Путин лжет о коренных народах, потому что прекрасно знает, что украинский закон о коренных народах списан с российского, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Часто бывает, что Путин произносит чудовищную чушь, но искренне верит в эти вещи. Например, что он безумно повторяет десятки раз, что нет никакой Украины, что это проект австро-венгерского генштаба и большевиков, и «мы один народ». Он уже столько раз повторял, что в это верит», — сказал эксперт.

Пионковский отмечает, что лидер Кремля прекрасно знает, что и украинцы не считаются коренным народом в Украине, и русские в России. 

Ранее мы сообщали, что Путин сделал громкое заявление о том, что США и Великобритания не победят в третьей мировой войне.

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