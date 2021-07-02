Ломаченко обошел Усика в рейтинге ESPN: какие позиции занимают украинцы

Ломаченко – 8, а Усик – 9.
Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поднялся на восьмую строчку в рейтинге лучших боксеров мира без разделения на весовые категории по версии американского телеканала ESPN.
В субботу украинец досрочно победил Масаёши Накатанииз Японии, отправив того в технический нокаут в девятом раунде. Украинец все раунды доминировал и легко разобрался со своим противником, нанеся ему второе поражение в карьере, пишет УРА-Информ.
Таким образом, бывший чемпион мира в трех весовых категориях вернулся на ринг после прошлогоднего поражения от Теофимо Лопеса. Это поражение стало для Ломаченко вторым в карьере.
Ломаченко в рейтинге ESPN обошел еще одного представителя Украины Александра Усика, который занимает девятое место.
Рейтинг ESPN без разделения на весовые категории:
1. Саул Альварес,
2. Теренс Кроуфорд,
3. Наоя Иноуэ,
4. Эррол Спенс-младший,
5. Теофимо Лопес,
6. Тайсон Фьюри,
7. Джош Тейлор,
8. Василий Ломаченко,
9. Александр Усик,
10. Хуан Франсиско Эстрада.
Ранее мы сообщали, что в следующем году Ломаченко и Лопес могут провести бой реванш. Американец в этом рейтинге занимает пятое место.