Ломаченко обошел Усика в рейтинге ESPN: какие позиции занимают украинцы

Ломаченко – 8, а Усик – 9.

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Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поднялся на восьмую строчку в рейтинге лучших боксеров мира без разделения на весовые категории по версии американского телеканала ESPN.

В субботу украинец досрочно победил Масаёши Накатанииз Японии, отправив того в технический нокаут в девятом раунде. Украинец все раунды доминировал и легко разобрался со своим противником, нанеся ему второе поражение в карьере, пишет УРА-Информ.

Таким образом, бывший чемпион мира в трех весовых категориях вернулся на ринг после прошлогоднего поражения от Теофимо Лопеса. Это поражение стало для Ломаченко вторым в карьере.

Ломаченко в рейтинге ESPN обошел еще одного представителя Украины Александра Усика, который занимает девятое место.

Рейтинг ESPN без разделения на весовые категории:

1. Саул Альварес,

2. Теренс Кроуфорд,

3. Наоя Иноуэ,

4. Эррол Спенс-младший,

5. Теофимо Лопес,

6. Тайсон Фьюри,

7. Джош Тейлор,

8. Василий Ломаченко,

9. Александр Усик,

10. Хуан Франсиско Эстрада.

Ранее мы сообщали, что в следующем году Ломаченко и Лопес могут провести бой реванш. Американец в этом рейтинге занимает пятое место.