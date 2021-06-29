Общество

Дельта-вариант в Африке: ситуация катастрофическая

В моргах не хватает места

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Дельта-вариант коронавируса распространяется в Африке. В моргах не хватает места. Растут опасения, что там может произойти катастрофа в области общественного здравоохранения, как это произошло весной этого года в Индии.

Более заразный вариант коронавируса Дельта распространяется в Африке, где меньше всего вакцин и самая слабая система здравоохранения, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Рекордное число инфекций приводит к нехватке коек в отделениях интенсивной терапии и кислородных отделений, и страны по всему континенту вновь вводят карантин. В результате эпидемиологи и политические лидеры обеспокоены тем, что может произойти катастрофа в области общественного здравоохранения, как это произошло весной этого года в Индии.

Распространение этого варианта, впервые выявленное в Индии и заставившее правительства всего мира ужесточить ограничения на социальную и экономическую деятельность, шокировало экспертов в области здравоохранения в Африке, где отчасти благодаря более молодому населению до сих пор было зарегистрировано меньшее количество смертей от COVID-19 сообщается, чем в других регионах мира. Некоторые эксперты предупреждают, что предварительное заражение другим штаммом коронавируса может не защитить от Delta, поэтому часть населения, которая считалась иммунной, снова становится уязвимой.

Ранее мы сообщали о новых симптомах этого штамма.

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