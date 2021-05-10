Политика

Корабль береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу

Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров

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Американский фрегат береговой охраны Соединенных Штатов Америки Hamilton, который участвует в украинско-американских учениях в Черном море, зашел в порт Одессы сегодня, 10 мая. Об этом сообщается на официальной странице Шестого флота ВМС США в Twitter, передает УРА-Информ.

Также известно, что в 08:30 корабль пришвартовался на 15-м причале морского вокзала порта Одессы.

Также ранее Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео с общих двухдневных учений в Черном море.

«Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров — объявляли о внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации», — рассказали украинские пограничники.

Ранее сообщалось, что правительство США направило к Черному морю патрульный катер береговой охраны Hamilton. 

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