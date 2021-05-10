Активизация боевиков в ОРДЛО: замечено активное передвижение военной техники

В будни движение учащается, а на выходных стихает

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На временно оккупированных территориях Донбасса активизировалось передвижение военной техники представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Помимо этого, местные жители предполагают, что эта техника не просто разъезжается с парада.

«Давно такого не было на Киевском», — пишут дончане.

Со стороны центра Донецка в северном направлении по Киевскому проспекту прошла целая колонна военной техники боевиков.

«4 штуки Т-64 без о/з в сопровождении легковых», — добавил очевидец.

Известно, что военная техника пророссийских активизировалась уже в последние недели — с 24 апреля.

«Обычное движение грузовых борт. тент., попадались с вооруженными боевиками, пустые, закрытые, с коробками, с мебелью. На глаза попадались с ТЗ: „15“, „33“, „35“, „50“, „53“, „65 в круге“, „23 в трапеции“, „13“ и „55 в треугольнике“, „61“ в квадрате» и без тз (в т.ч. ВАИ). Также часто, как всегда, катаются легковые УАЗы с и без тз (номера ДК)», — пишет житель Донецка.

Ранее сообщалось, что американский фрегат береговой охраны Соединенных Штатов Америки Hamilton, который участвует в украинско-американских учениях в Черном море, зашел в порт Одессы сегодня, 10 мая.