В совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран «Бухарестской девятки». Встреча состоится чегодня, 10 мая, в Бухаресте. Об этом рассказал глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох на брифинге в понедельник, передает УРА-Информ.

«Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен», — отметил Солох.

Данная встреча, как отметил дипломат, посвящена вопросам безопасности.

«Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут помогать строить трансатлантические контакты», — сообщил глава BBN.

В совместном заявлении, как отметил Солоха, после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и напряженной ситуации в Украине.

«Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен», — подчеркнул Солох.

Ранее сообщалось, что на параде, который прошел вчера в честь Дня победы, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что нацизм в Европе начинался с «русофобии».