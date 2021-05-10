Политика

Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО: там обсудят украинский вопрос

В совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря

Время чтения: 55 Секунд

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран «Бухарестской девятки». Встреча состоится чегодня, 10 мая, в Бухаресте. Об этом рассказал глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох на брифинге в понедельник, передает УРА-Информ.

«Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен», — отметил Солох.

Данная встреча, как отметил дипломат, посвящена вопросам безопасности.

«Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут помогать строить трансатлантические контакты», — сообщил глава BBN.

В совместном заявлении, как отметил Солоха, после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и напряженной ситуации в Украине.

«Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен», — подчеркнул Солох.

Ранее сообщалось, что на параде, который прошел вчера в честь Дня победы, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что нацизм в Европе начинался с «русофобии». 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украина в ЕС: стоит ли ждать украинцам членства в Союзе

Решение о членстве должны приниматься членами ЕС единогласно

Корабль береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу

Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров

Нацизм в Европе начинался с «русофобии»: Путин запугал соседей

Многое из идеологии нацистов, как считает глава Кремля, вновь пытаются поставить на вооружение

Порошенко договорился с Путиным отдать ему Мариуполь, — Гордон

Петр Порошенко никак не прокомментировал ситуацию

«К чертовой матери — из Украины»: Кравчук обратился к украинским политикам

Фамилий политиков, которые поддерживают российскую пропаганду, он не назвал

Предоставление Украине систем ПВО от США: Блинкен сделал заявление

Кулеба ранее заявил о том, что в рамках помощи Соединенных Штатов Украина запросит системы ПВО и антиснайперские технологии

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap