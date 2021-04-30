Стало известно, кто может заменить Степанова на должности глав МОЗ

Виктор Ляшко может стать новым главой министерства

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В последнее время говорят о том, что в Кабинете министров Украины произойдут очередные изменения. Одним из тех, кто может потерять свое место – министр здравоохранения Максим Степанов.

Уже даже сообщается о том, кто может заменит Степанова на должности главы МОЗ. Новым министром здравоохранения может стать главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, который также является заместителем Степанова, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Женщина с косой.

«В кулуарах пошли слухи, что Главному санврачу Виктору Ляшко, Глава Офиса Президента Андрей Ермак обещал пост Министра здравоохранения Украины уже летом», — пишет паблик.

Отучается, что именно поэтому Виктор Ляшко сейчас такой активный в медийном пространстве. Он комментирует только успехи, которые из Офиса Президента помогают ему разгонять по сети, создавая из него позитивный образ управленца.

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