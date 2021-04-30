Пандемия COVID-19: число заражений в мире превысило 150 миллионов

по всему земному шару зафиксировано уже 150 530 783 случаев

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Количество случаев коронавирусной инфекции нового поколения в мире превысило отметку в 150 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что по всему земному шару зафиксировано уже 150 530 783 случае впневмонии нового типа COVID-19.

По данным университета, за все время пандемии умерло 3 165 978 пациентов, а 87 570 816 человек вылечились.

Также известно, что лидирует по количеству заражений США. Там выявлено более 32,2 млн случаев.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории Украины две дозы вакцины от коронавируса получили 130 человек. Также за прошедший день привито рекордное количество граждан страны — 73 376.