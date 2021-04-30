«Правительство» Крыма требует наказание для украинских политиков: названы имена

В списке есть пятый и шестой президенты Украины

Время чтения: 1 Мин. , 6 Секунд

«Правительство» Крыма направило в Следственный комитет Российской Федерации и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских политиков. В списке есть пятый и шестой президенты Украины. Об этом сообщают российские СМИ, передает УРА-Информ.

Украинских политиков хотят, как стало известно, обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма.

Список состоит из 12 человек:

Петр Порошенко, пятый президент Украины; Леонид Кравчук, первый президент Украины; Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады; Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады; Ленур Ислямов, бизнесмен; Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады; Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым; Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады; Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады; Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады; Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА; Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА.

При этом, член «парламента» Крыма Сергей Трофимов заявил, что такие деяния являются геноцидом по отношению к гражданам России, которые проживают на территории Крыма.

«Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как „содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности“, „организация террористического сообщества и участие в нем“, „организация деятельности террористической организации“, „диверсия“, „экоцид“, „акт международного терроризма“. Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 17 апреля местное «правительство» в аннексированном украинском Крыму изменило правила въезда на территорию полуострова.