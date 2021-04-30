Общество

В Украине сделали рекордное количество прививок от COVID-19

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киев

Время чтения: 39 Секунд

За прошедшие сутки на территории Украины две дозы вакцины от коронавируса получили 130 человек. Также за прошедший день привито рекордное количество граждан страны — 73 376. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Также он подчеркнул, что 702 440 человек привиты с начала прививочной кампании в Украине.

Стоит отметить, что в лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19 записались 504 101 человек.

Наибольшее число привитых граждан за последние стуки наблюдается в Киеве (8 362), Харьковской (6 015), Киевской (5 743), Полтавской (5 433) и Днепропетровской (4 968) областях. При этом, наименьшее количество прививок было сделано в Луганской (709), Черновицкой (747), Ивано-Франковской (887) и Волынской (935) областях.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины подтвердили еще 11 627 случаев заражения коронавирусом нового типа. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Правительство» Крыма требует наказание для украинских политиков: названы имена

В списке есть пятый и шестой президенты Украины

Пандемия COVID-19: число заражений в мире превысило 150 миллионов

по всему земному шару зафиксировано уже 150 530 783 случаев

Россия будет слушать только одно государство: Кравчук рассказал какое

Путин должен и будет слушать или прислушиваться к ней

«Комендантский час» в в ОРДЛО отмени, но только на несколько недель

Обычно в ОРЛО на улицах с 23:00 до 04:00 действует «комендантский час»

В «ЛНР» готовятся к призыву на военную службу: не только в «республике»

Нужно будет служить и в армии РФ

В ОРДО отправили старые автобусы из РФ: новая гуманитарная помощь

Автобусы из Санкт-Петербурга

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap