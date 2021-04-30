В Украине сделали рекордное количество прививок от COVID-19

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киев

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За прошедшие сутки на территории Украины две дозы вакцины от коронавируса получили 130 человек. Также за прошедший день привито рекордное количество граждан страны — 73 376. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Также он подчеркнул, что 702 440 человек привиты с начала прививочной кампании в Украине.

Стоит отметить, что в лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19 записались 504 101 человек.

Наибольшее число привитых граждан за последние стуки наблюдается в Киеве (8 362), Харьковской (6 015), Киевской (5 743), Полтавской (5 433) и Днепропетровской (4 968) областях. При этом, наименьшее количество прививок было сделано в Луганской (709), Черновицкой (747), Ивано-Франковской (887) и Волынской (935) областях.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины подтвердили еще 11 627 случаев заражения коронавирусом нового типа.