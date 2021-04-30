Политика

Американское посольство прекращает выдачу виз гражданам России

Граждане РФ, что находятся на территории США обязаны вернутся в РФ до 15 июля

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Гражданам России перестанут выдавать визы Соединенных Штатов Америки. Об этом заявили в посольстве США, передает УРА-Информ.

«Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз для иммигрантов, иммигрантов по возрасту и жизни или смерти», — на официальном сайте посольства и консульства США в России.

Данное решение было обосновано тем, что Российская Федерация намерена запретить представительству их государства нанимать иностранных граждан в любом качестве.

Также граждане РФ, что находятся на территории США обязаны вернутся в РФ до 15 июля.

«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов планирует обсудить двусторонние отношения с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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