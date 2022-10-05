На Херсонщине появляется все больше украинских флагов: стало известно, какие пункты освободили ВСУ

Представители Вооруженных сил Украины представили свой доклад касательно освобожденных территорий на южном фронте. Выяснилось, что немало сел и ПГТ покинули оккупационные войска, спасаясь контрнаступления ВСУ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Невероятный рейд от казаков из Кривого Рога. За день, то есть за 4 октября, были освобождены: Архангельское, Новодмитриевка, Малая и Великая Александровка», – сказано в сообщении, куда военные добавили и соответствующий видеоролик.

На кадрах видно одного из военнослужащих, который рассказывает об успехах армии Украины на фоне административного здания одного из поселков. По его словам, ВСУ не собираются останавливаться на достигнутых успехах. Воины Украины намерены выбить врага со всех уголков нашего государства, поскольку для многих из них это является не только делом чести, но и защитой своей Родины, семей и близких.

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