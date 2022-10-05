Политика

На Херсонщине появляется все больше украинских флагов: стало известно, какие пункты освободили ВСУ

Ирина

Представители Вооруженных сил Украины представили свой доклад касательно освобожденных территорий на южном фронте. Выяснилось, что немало сел и ПГТ покинули оккупационные войска, спасаясь контрнаступления ВСУ.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Невероятный рейд от казаков из Кривого Рога. За день, то есть за 4 октября, были освобождены: Архангельское, Новодмитриевка, Малая и Великая Александровка», – сказано в сообщении, куда военные добавили и соответствующий видеоролик.

На кадрах видно одного из военнослужащих, который рассказывает об успехах армии Украины на фоне административного здания одного из поселков. По его словам, ВСУ не собираются останавливаться на достигнутых успехах. Воины Украины намерены выбить врага со всех уголков нашего государства, поскольку для многих из них это является не только делом чести, но и защитой своей Родины, семей и близких.

Напомним, Жданов спрогнозировал удар США по РФ: эксперт сообщил, когда это случится.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Россияне начали массово сдаваться в плен: ГУР раскрыло «говорящую» статистику и назвало цифры

В Главном управлении разведки представили статистические данные по военнослужащим российской армии. Выяснилось, что сдаваться в плен намерены уже не сотни, а целые тысячи людей, которые выбрали жизнь вместо смерти.

Ирина

Жданов спрогнозировал удар США по РФ: эксперт сообщил, когда это случится

Если появится информация о намерениях Кремля атаковать Украину, США могут нанести упреждающий удар по российским силам, участвующим в ядерной атаке.

Ирина

Теперь вы видели все – источник показал, кто вступил в ряды ВСУ

В ряды Вооруженных сил Украины решил присоединиться человек, который еще недавно был крупным политическим игроком в стране. Речь идет о лидере Радикальной партии Олеге Ляшко, который уже успел отличиться на видеокамеру.

Ирина

Украина дала новое обещание США по войне: стало известно, в чем оно заключается

Представители Украинского государства решили весьма своеобразно отчитываться Соединенным Штатов насчет мощного вооружения, которое будет поставлено официальному Киеву. Потому власти приняли решение о том, чтобы дать обещание администрации лидера США Джозефа Байдена.

Ирина

В РФ идет подготовка к отстранению Путина: Буданов сообщил многообещающую информацию

Главный представитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о том, что у него есть данные касательно будущих свершений в Российской Федерации. По его словам, определенные лица начали подготовку к свержению диктатора в Кремле Владимира Путина.

Ирина

Макрон дал важное обещание Зеленскому: президент Франции сделал заявление о суверенитете Украины

Глава Французского государства Эмманюэль Макрон решил связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора западный партнер официального Киева дал важное обещание, которое может сильно повлиять на будущее Украины в хорошем смысле данного слова.