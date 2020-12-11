Политика

Стало известно, когда Зеленскому сделают вакцинацию от коронавируса

Виктор
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В Великобритании уже началась вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент США, Германия и другие страны Европы также рассматривают возможность начать вакцинация или в этом году или уже в январе 2021 года.

В тоже время сейчас также неизвестно, когда вакцинация может начаться в Украине. Некоторые источники называют весну 2021, другие лето, а некоторые и вовсе осень. В тоже время источники называют также и возможные сроки вакцинации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Легитимный.

«Источник из Офиса Президента сообщает, что Зеленский пройдет вакцинацию от коронавируса в 2021 году. Так как антитела сохраняются в организме около полугода, поэтому вакцинацию по коронавирусу Президент будет делать осенью 2021 года», — отмечает телеграм канал.

Напомним, что Зеленский переболел коронавирусом менее месяца назад. Он лечился в государственной больнице в «Феофании», где имел отдельную комнату со спецсвязью.

Ранее мы сообщали, что в США позволили использовать вакцину от коронавируса Pfizer.

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Виктор

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