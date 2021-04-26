Зеленский хочет встречи с Путиным: новые подробности

Президент сделал заявление в Чернобыле

Время чтения: 51 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом украинский президент рассказал на брифинге в ходе поездки на Чернобыльскую атомную электростанцию.

Он сообщил, что соответствующее поручение получил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

«Я уже дал задание главе ОП Андрею Ермаку, чтобы он связался с Администрацией президента Путина и они нашли понимание, сроки, место или город, где мы можем встретиться»», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что главное в такой встрече — «это суть, а остальное — уже детали». Что касается прогнозов о том, состоится ли она все-таки, Зеленский заявил следующее: «Мне кажется, все к этому идет».

Также Зеленский отметил, что, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила переговоры о «пасхальном перемирии» на Донбассе.

«Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ (прежде всего подгруппы по безопасности) продолжится завтра. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальные формулировки этой договоренности», — сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не против прилететь в Москву.