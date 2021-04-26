Оскар 2021: список всех победителей

Лучший фильм – «Земля кочевников»,

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Оскар 2021 вручен. Этой ночью стали известны с лауреаты премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Оскар был вручен в 93-й раз в истории.

Оскар за режиссуру был вручен женщине во второй раз за всю историю вручения премии Оскар: статуэтка досталась Хлое Чжао, чей фильм «Земля кочевников» также был удостоен награды лучший фильм, пишет УРА-Информ.

Лучший фильм – «Земля кочевников»,

Лучший режиссер Хлоя Чжао — «Земля кочевников»,

Лучшая женская роль — Фрэнсис МакДорманд «Земля кочевников»),

Лучший актер — Энтони Хопкинс («Отец»),

Лучшая актриса второго плана — Юн Ю-чжун («Минари»),

Лучший актер второго плана Даниэль Калуя («Иуда и Черный Мессия»),

Лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды».

Лучший адаптированный сценарий — «Отец» — Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон,

Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» реж. Томас Винтерберг,

Лучшие фотографии: «Манк» Эрика Мессершмидта,

Лучший монтаж: «Звук металла»,

Лучшие спецэффекты: «Тенет» — Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли и Скотт Фишер,

Лучший макияж: «Ма Рейни: Мать блюза» — Серхио Лопес-Ривера, Миа Нил и Джамика Уилсон,

Лучшая сценография:«Манк» — Дональд Грэм Берт и Ян Паскаль,

Лучшие костюмы: Ма Рейни: Мать блюза Энн Рот,

Лучшая оригинальная музыка «Что в душе» — Джон Батист, Аттикус Росс, Трент Резнор,

Лучшая песня: «Fight For You» — H.E.R. («Иуда и Черный Мессия»),

Лучший звук «Звук металла» — Николя Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес и Филип Блад,

Лучший документальный фильм «Чему меня научил осьминог» — Пиппа Эрлих, Джеймс Рид и Крейг Фостер,

Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт» — Энтони Джаккино и Элис Доярд,

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Как будто что-то, я люблю тебя» — Уилл МакКормак и Майкл Говье,

Лучший полнометражный анимационный фильм: «Душа» — Пит Доктер и Дана Мюррей,

Лучший короткометражный фильм — «Два далеких незнакомца» — Травон Фри и Мартин Десмонд Роу.