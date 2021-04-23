Путин ответил на предложение Зеленского: что сказал глава Кремля

Российский президент ответил украинскому

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что украинский президент предложил лидеру Кремля встретить на будь какой части Донбасса.

Путин спустя пару дней после предложения Зеленского все-таки ответил. Он заявил, что готов принять украинского президента у себя, в Москве в любое удобное время, пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — заявил Путин.

В тоже время российский президент также добавил, что если Зеленский хочет обсуждать ситуацию на Донбассе, то должен вести переговоры с так называемыми лидерами боевиков «ЛНР» и «ДНР».

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заключил Путин.

Ранее мы сообщали, что Путин может полностью проигнорировать послание Зеленского.