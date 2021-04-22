Политика

Путин может полностью проигнорировать послание Зеленского: что сделает лидер Кремля

Пока российский президент только думает, как отреагировать

Время чтения: 42 Секунд

На данный момент остается неизвестной реакция президента Российской Федерации на послание президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что украинский президент предложил главе Кремля встретится с ним в любой части Донбасса.

В Москве заявили, что президенту России доложили про послание Зеленского, где он предложил Путину встретится. Однако также добавили, что нет уверенности, ознакомился ли он с этой информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш кремлевский источник сообщает, что Путин сразу ознакомился, но сейчас решается как обыграть этот кейс. В крайнем случае, просто проигнорируют этот выпад Зеленского», — отмечает источник.

Источник добавляет, что если Владимир Путин отреагирует, значит он даст скорее всего Владимиру Зеленскому последний шанс на «диалог». В противном случае, будет, как с Петром Порошенко —  будет полностью игнорировать украинского президента.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сделал неожиданное заявление.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Чехия выдвинула России ультиматум: что произошло

Москва должна отреагировать сегодня

В ТКГ сообщили о прогрессе в переговорах о прекращению огня на Донбассе

Дату следующей встречи назначат представители ОБСЕ

«С какого перепугу»: в Кремле жестко отреагировали на предложение Зеленского

В Кремле считают видеообращение Зеленского смешным

В Госдуме требуют у Путина признать «республики Донбасса» и начать войну

Правительство РФ должно официально заявить о том, что будет открыто бороться за территории Донбасса

России война не нужна, но воевать придется, — журналист из ОРДЛО

России совершенно не нужна война

Миротворцы ООН на Донбассе: в РФ прокомментировали планы

В Украине заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap