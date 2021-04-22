Путин может полностью проигнорировать послание Зеленского: что сделает лидер Кремля

Пока российский президент только думает, как отреагировать

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На данный момент остается неизвестной реакция президента Российской Федерации на послание президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что украинский президент предложил главе Кремля встретится с ним в любой части Донбасса.

В Москве заявили, что президенту России доложили про послание Зеленского, где он предложил Путину встретится. Однако также добавили, что нет уверенности, ознакомился ли он с этой информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш кремлевский источник сообщает, что Путин сразу ознакомился, но сейчас решается как обыграть этот кейс. В крайнем случае, просто проигнорируют этот выпад Зеленского», — отмечает источник.

Источник добавляет, что если Владимир Путин отреагирует, значит он даст скорее всего Владимиру Зеленскому последний шанс на «диалог». В противном случае, будет, как с Петром Порошенко — будет полностью игнорировать украинского президента.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сделал неожиданное заявление.