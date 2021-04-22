Путин может полностью проигнорировать послание Зеленского: что сделает лидер Кремля

Пока российский президент только думает, как отреагировать
На данный момент остается неизвестной реакция президента Российской Федерации на послание президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что украинский президент предложил главе Кремля встретится с ним в любой части Донбасса.
В Москве заявили, что президенту России доложили про послание Зеленского, где он предложил Путину встретится. Однако также добавили, что нет уверенности, ознакомился ли он с этой информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.
«Наш кремлевский источник сообщает, что Путин сразу ознакомился, но сейчас решается как обыграть этот кейс. В крайнем случае, просто проигнорируют этот выпад Зеленского», — отмечает источник.
Источник добавляет, что если Владимир Путин отреагирует, значит он даст скорее всего Владимиру Зеленскому последний шанс на «диалог». В противном случае, будет, как с Петром Порошенко — будет полностью игнорировать украинского президента.
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