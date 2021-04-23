Общество

Боевики «ЛНР» получили новую партию вооружения от РФ: что на этот раз

Боевики получили новое оружие

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Российская Федерация продолжает оказывать военную помощь боевикам на Донбассе, несмотря на заявления о том, что она не является стороной конфликта и отправляет на Донбасс исключительно гуманитарную помощь.

Так сообщается, что возле поселка Желтого боевики обзавелись двумя РЛС «Бастион», которые заступают на боевое дежурство только ночью, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

«В Зимогорье, на территории шахты «Черкасская» дислоцированы бойцы 102-го мотострелкового Слонимско-Померанского Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова полк Южного Военного округа в количестве 1050 военнослужащих, 26 БТРов, 32 БМП, и 14 танков», — пишет источник.

Россия не впервые отправляет на помощь боевикам не только вооружение, но и также своих солдат, ведь количество боевиков уменьшается фактически каждый день, а местные жители воевать даже за деньги не хотят.

Ранее мы сообщали, что в Украине появятся блокпосты практически возле всех границ.

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