Пушилин обратился к Зеленскому: мы этого требуем

Главарь боевиков выступил со своим заявлением

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Так называемый главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он заявил, что «сочувствует» украинцам, которые вынуждены выживать в государстве, руководители которого во всех бедах привыкли обвинять кого угодно, лишь бы не признавать собственную вину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Призываю Вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой «ЛНР», Леонидом Ивановичем, готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю Вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек», — заявил Пушилин.

В тоже время Пушилин также добавил, что он требует, чтобы «республики» наконец-то услышали, а обстрелы прекратились.

Ранее мы сообщали, что Путин ждет Зеленского в Москве.