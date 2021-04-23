Главарь «ЛНР» также обратился к Зеленскому: что он сказал

Леонид Пасечник обратился к украинскому президенту

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Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он заявил, что готов встретиться с президентом Украины в любой точке на линии соприкосновения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье „красной“, и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!» – заявил Пасечник.

В тоже время Пасечник также добавил, что он готов говорить о мире на Донбассе.

«Хотите говорить?! Приходите мирно! Будем говорить! Худой мир лучше доброй ссоры! Говорить о мире лучше, чем лить кровь на поле брани. Тем более, что наши люди, за которых болит душа, живут и с той, и с этой стороны линии соприкосновения», — добавил главарь боевиков «ЛНР».

Ранее с подобным заявлением выступил «главарь «ДНР» Денис Пушилин.