«Ни одного сантиметра нашей земли»: президент сделал заявление по Донбассу

Зеленский напомнил о словах лидера РФ Владимира Путина относительно того, что он «возьмет весь Донбасс»
Гарант украинской Конституции Владимир Зеленский заявил, что государство не отдаст российскому агрессору ни одного сантиметра своей земли. Об этом украинский лидер заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, передает УРА-Информ.
Зеленский напомнил о словах лидера РФ Владимира Путина относительно того, что он «возьмет весь Донбасс». Глава Украины, при этом, подчеркнул, что Украина не отдаст свою землю.
«Вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать. Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы — на своей земле», — добавил лидер Украины.
Ранее сообщалось, что в Кремле пытаются спровоцировать украинское правительство. В Москве хотят вызвать страх у украинцев.