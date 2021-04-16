Общество Политика

«Ни одного сантиметра нашей земли»: президент сделал заявление по Донбассу

Зеленский напомнил о словах лидера РФ Владимира Путина относительно того, что он «возьмет весь Донбасс»

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Гарант украинской Конституции Владимир Зеленский заявил, что государство не отдаст российскому агрессору ни одного сантиметра своей земли. Об этом украинский лидер заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, передает УРА-Информ.

Зеленский напомнил о словах лидера РФ Владимира Путина относительно того, что он «возьмет весь Донбасс». Глава Украины, при этом, подчеркнул, что Украина не отдаст свою землю.

«Вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно понимать. Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы — на своей земле», — добавил лидер Украины.

Ранее сообщалось, что в Кремле пытаются спровоцировать украинское правительство. В Москве хотят вызвать страх у украинцев. 

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