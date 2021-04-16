Общество

Pfizer уже в Украине: спецрейс с препаратом прибыл в Киев

Доз хватит на четыре млн украинцев

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В пятницу, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия препарата от пневмонии нового поколения Pfizer. Спецрейс прибыл в столицу Украины, — Киев, в аэропорт «Жуляны». Рейсом было доставлено первые 117 тысяч доз вакцины. Об этом пишет УРА-Информ.

В Минздраве, в свою очередь, отметили, что это не все дозы препарата Pfizer. Украины еще получит по механизму COVAX. Также в ведомстве подчеркнули, что до конца мая на территорию Украины должны привезти еще около 1,7 млн доз препарата Pfizer и AstraZeneca.

Известно, что всего COVAX предоставит украинскому населению восемь млн доз вакцины от разных производителей. Такого количества доз хватит на четыре млн украинцев.

Ранее сообщалось, что на территорию временно оккупированных территорий Донбасса под эгидой миссии ООН сегодня прибыло медицинское оборудование для лечения и профилактики коронавирусной пневмонии нового поколения. 

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