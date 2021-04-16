Общество Политика

«Мы не дадим им «такого счастья», — Зеленский о ситуации в ОРДЛО

Действия РФ — это психологическое и политическое на Украину

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В Кремле пытаются спровоцировать украинское правительство. В Москве хотят вызвать страх у украинцев. Об этом заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro, передает УРА-Информ.

Украинская разведка, по словам президента, сообщает, что Россия наращивает мощь на территории крымского полуострова, на Донбассе, а также на границах Украины и России по разным направлениям.

«Они точно стараются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь», — отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что такие действия РФ — это психологическое и политическое на Украину.

«Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они «ждут», что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им «такого счастья», — добавил гарант Конституции.

Ранее сообщалось, что приоритетным вопросом на прошедшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины стал вопрос о ситуации на временно оккупированном востоке Украины. 

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