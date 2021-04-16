«Бешеная собака снова у наших ворот»: Аваков призвал быть готовыми к мобилизации

Сейчас крайне важно дать отпор возможным провокациям и агрессии

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Ветераны АТО, а также резервисты сейчас должны быть готовыми к мобилизации в случае российского вторжения на территорию Украины Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УРА-Информ.

Также этот призыв, по словам Авакова, адресован и бойцам, которые в начале вооруженного конфликта на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.

«Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией. Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться», — отметил Аваков

Сейчас крайне важно, как отметил министр, ответить на угрозу со стороны РФ, и дать отпор возможным провокациям и агрессии.

«Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов — регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны. Так было в 2014, так будет и сейчас, если придется», — подчеркнул Аваков.

Также он напомнил, что на днях будет уже седьмая годовщина создания первых добровольческих батальонов.

«Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа. И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов. Спасибо каждому бойцу добробатов за достойную службу в зоне АТО. Призываю вас, побратимы, если Родина позовет — снова объединиться и встать на защиту родной земли», — резюмировал министр.

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