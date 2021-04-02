Политика

Украине надо готовиться к худшему сценарию — «слуга народа» о действиях России

Александр Качура о российских военных под границей с Украиной

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Российская Федерация продолжает делать все, чтобы запугать Украину. Такое заявление сделал народный депутат от «Слуги Народа» Александр Качура.

Он таким образом прокомментировал последнюю информацию о том, что РФ перегруппировала свои войска ближе к границе с Украиной. По его словам, сейчас происходит бряцание оружием на границах Украины, так действует агрессор. Депутат считает, что такими действиями Кремль хочет запугать Украину из-за трансформаций, которые происходят в нашей стране, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Но не удастся запугать, нас поддерживает весь мир. Сейчас прикован взгляд к Украине всех наших международных партнеров. Я уверен, что нам надо готовиться к худшему сценарию, но при этом мы должны понять, что многое, в том числе с помощью российской пропаганды распространяется, чтобы только накопить в стране беспокойство», — заявил Качура.

Он также считает, что такая реакция Россия значит, что Украина идет правильным путем.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский провел совещание с военными, угроза со стороны России реальная.

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