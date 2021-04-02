Введут ли в Украине комендантский час: Степанов рассказал правду

Максим Степанов о возможном введении комендантского часа

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В последнее время многие эксперты и источники пишут о том, что в Украине могут ввести тотальный локдаун, который действовал в стране в январе. В тоже время некоторые источники сообщают о том, то могут ввести даже комендантский час, как это сделали некоторые европейские страны.

В тоже время министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал эту информацию. Он заявил, что на данный момент в МОЗ не рассматривали такую ситуацию, когда необходимо было бы ввести комендантский час, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры», — сказал он.

Также министр отметил, что адаптивный карантин в Украине работает и весьма эффективен, ведь каждый регион имеет свою карантинную зону.

Ранее мы сообщали, что комендантский час могут ввести сначала в Киеве.