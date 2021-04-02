Призыв в ОРДЛО: где, когда и кто

Собрали важную информацию о призыве в ОРДЛО

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В ОРДЛО объявили о масштабном призыве в так называемые «армии» «республик». Стали известны некоторые его подробности

Официально о призыве стало известно после «указа» «главы ДНР» Дениса Пушилина. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994−2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом от 13 февраля 2015 года № 08-IHC „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу», — говорится в «указе», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

На данный момент планируют призвать 200 человек на срок шесть месяцев. Основным видом деятельности призывников якобы будет получение военно-учетной специальности, необходимых умений и навыков.

В ОРДО будут призваны мужчины: в возрасте от 18 лет, «с высокими показателями профессионального психологического отбора» и при этом годных по здоровью.

«Власти» республик обещают призывникам «службу» в своих «силовых структурах».

Отмечается, что в ОРЛО «учения» призывников будут длиться до 30 сентября. Под него подпадают мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО заставят получить новые документы.