Политика

Охранники Капитолия подали в суд на Дональда Трампа

Джеймс Блассингейм и Сидни Хемби выступают против бывшего президента

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Два члена Капитолийской гвардии подали иск против бывшего президента США Дональда Трампа. Они обвиняют его в физических и психических травмах, полученных в результате нападения его сторонников на Конгресс 6 января. Они требуют 75 000 долларов в качестве возмещения ущерба.

Офицеры Джеймс Блассингейм и Сидни Хемби в поданном иске утверждают, что Трамп призывал своих сторонников к насилию над спецслужбами, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Два охранника Капитолия США вызвались добровольцами на службу 6 января 2021 года, не подозревая, что вскоре они будут атакованы сторонниками Трампа», — говорится в иске. В письме экс-президент США обвиняется, в частности, в том, что подстрекал, направлял и помогал толпе. Согласно иску, республиканец несет прямую ответственность за штурм штаб-квартиры Конгресса США.

На Хемби «безжалостно напали», когда он защищал Капитолий и «истекал кровью из раны менее чем в дюйме от его глаза». Толпа заставила его «прижаться к двери»; его также атаковали химическими веществами. С другой стороны, Блассингейм утверждает, что его толкнули в каменный столб, в результате чего получил травмы головы и спины. Его также оскорбляли и бросали в него камнями.

Ранее мы сообщали, что Трамп перенес COVID-19 серьезнее, чем сообщалось.

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