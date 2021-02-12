Политика

Трамп перенес COVID-19 серьезнее, чем сообщалось: его подключали к ИВЛ

Бывший президент США был в тяжелом положении

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Бывший президент США Дональд Трамп тяжело переболел коронавирусом в октябре прошлого года. Не все подробности течения болезни разглашались СМИ.

После заражения COVID-19 у Трампа в какой-то момент был чрезвычайно низкий уровень кислорода в крови и проблема с легкими, связанная с коронавирусной пневмонией, пишет УРА-Информ со ссылкой на New York Times.

Президент был в такой плохой форме что перед тем, как его доставили из Белого дома в Национальный военный центр Уолтера Рида, его должны были подключить к аппарату ИВЛ.

Бывший президент сопротивлялся тому, чтобы его забрали из Белого дома, но изменил решение, когда советники сказали ему, что он может уйти сам, или рискует дождаться, пока секретная служба США не будет вынуждена сама доставить его, если он заболеет.

По данным издания, человек, близкий к бывшему президенту, отрицал, что он серьезно болен, повторяя комментарии, сделанные Трампом после его болезни.

Когда тогдашний президент был госпитализирован в начале октября — за месяц до президентских выборов — его медицинская группа пыталась скрыть его серьезное здоровье в комментариях, сделанных для общественности.

Ранее Зеленский признался, что Трамп не давил на него, однако нюансы были.

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