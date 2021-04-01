Общество

В ОРДО появится новый блокпост: его не было даже в 2014

Это произошло в Горловке, которая временно неподконтрольна Украине

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В ОРДО появился новый временный блокпост боевиков. Блогер из временно неподконтрольной Украине Горловки Егор Воронов сообщил, что в конце прошлой недели при въезде/выезде в город со стороны енакиевского поселка Карло-Марксово появился блокпост.

По его словам, на блокпосту стоят две легковые машины «полиции» и военных уже несколько дней. Эту информацию подтверждают и те, которые ездят в неподконтрольное Украине Енакиево, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Такое чувство, что там вскоре появится стационарный пост. По типу того, который находится на въезде в Горловку со стороны донецкого шоссе». Подтверждают его наличие и водители маршрута № 80 «Енакиево — Горловка», — напиисал блогер.

Он также добавил, что на этом месте не было блокпостов даже во время самых активных боевых действий в 2014 году.

«В 2014 году стоял, но также временный. Эта дорога почти все семь лет считалась в Горловке, так сказать, тыловой», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что Украина в ТКГ внесла предложения по ситуации на Донбассе.

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