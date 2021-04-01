«Наступление ВСУ на Донбассе готовится»: Гиркин назвал дату

Вблизи аннексированного украинского Крыма также идет наращивание украинских подразделений

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ВСУ может возобновить активные военные действия на временно оккупированных территориях Донбасса уже в апреле. Об этом заявил экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.



ВСУ, как отмечает Гиркин, якобы перебросили большое количество военной техники на оккупированные территории. При этом, он добавил, что украинские бойцы всегда осуществляли весной ротацию.

«Но сейчас они наращивают это таким образом, что даже наши военные забегали. Реально забегали, все понимают, что укры могут пойти в наступление в апреле месяце, как только подсохнут дороги: где-то середина — вторая декада апреля. Сейчас там еще жуткая грязища, еще дожди обещают. Где-то 15−20 апреля, может быть даже позже — это зависит от погодных условий, но пойти они могут», — подчеркнул он.

По словам Гиркина, вблизи аннексированного украинского Крыма также идет наращивание украинских подразделений.

«Тут еще есть момент, что ВСУ тянут войска к Крыму. То есть, для чего они тянут войска к Крыму? Для того, чтобы одновременно атаковать Крым с Донбассом? Нет, конечно. И не только отвлечь. Как любые нормальные военные, они должны иметь возможность отреагировать на любые действия противника. Если российские Вооруженные силы вмешаются, то наиболее логично не меситься с украми на заранее подготовленных ими позициях на Донбассе — семь лет они копали, рыли, готовились, изучали. Соответственно, еще один признак того, что наступление по крайней мере готовится», — добавил он.

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