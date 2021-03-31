Австрия ведет переговоры о поставках вакцин против коронавируса с Россией

Еще одна страна ЕС хочет получить российскую вакцину

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Австрия хочет получить миллион российских вакцин к началу июня. 26 марта канцлер Себастьян Курц разговаривал по телефону с президентом Владимиром Путиным.

Во вторник венские СМИ сообщили, что правительство ведет подробные переговоры с Москвой о поставках Спутника-V, пишет УРА-Информ со ссылкой на Rzeczpospolita.

300 тысяч дозы могут поступить в апреле, но решение о покупке еще не принято. Министр здравоохранения Рудольф Аншобер подчеркнул, что вакцины должны быть «эффективными и безопасными».

Агентство ЕС по лекарственным средствам EMA еще не представило заключения, ожидается, что оно будет сделано в течение двух месяцев. Австрия — не единственная страна ЕС, которая не собирается этого ждать. Венгрия уже проводит вакцинацию Спутником-V. В Словакии, также прилегающей к Австрии, решение закупить российские вакцины привело к сильнейшему правительственному кризису.

«Австрийское правительство проспало», — говорит Норберт Хофер, лидер крайне правой партии FPÖ. Хофер потребовал закупки российских вакцин в начале февраля. Но в то время в ЕС было мнение, что Москва использует Спутник как геополитический инструмент.

Ранее мы сообщали какие вакцины и когда получит Украина.