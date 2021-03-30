В Кремле разочарованы Зеленским: что случилось

Песков также уточнил, что минские договоренности уже мертвые
В Кремле считают, что за время президентства шестого главы украинского государства Владимира Зеленского не удалось продвинуться в реализации выполнения минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.
Песков также уточнил, что минские договоренности уже мертвые.
«Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
При этом, по словам Пескова, кроме минских соглашений нету ничего, что могло бы помочь выстроить отношения в урегулировании конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.
Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации выразили обеспокоенность последними событиями на временно оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о случае, когда Украина понесла потери четырех бойцов ВСУ.