Политика

Путин может отдать Донбасс только при двух условиях — Гордон

Украинский журналист о Владимире Путине

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Президент Российской Федерации отдаст Украине Донбасс только при двух сценариях. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Во время программы на YouTube-канале «Politeka Online», где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем, журналист заявил, что для того, чтобы Донбасс снова стал полностью украинским и на это согласился Путин, необходимо выполнить два сценария. Однако на них не пойдет ни украинская сторона, ни мировое сообщество, пишет УРА-Информ.

«Путин может отдать Донбасс только при двух условиях — Крым мировое сообщество признает российским и выборы на Донбассе проходят по российскому сценарию. Украина никогда на это не пойдет и мир тоже», — заявил журналист.

Гордон больше не добавил никаких комментариев по этой ситуации, отметив перед этим, что никаких «подарков» Украине от Владимира Путине не нужно.

Ранее украинский журналист ответил на вопрос о силовом сценарии на Донбассе, он рассказал, стоит ли ожидать такое развитие событий на востоке Украины.

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