Северная Корея об отношениях с США: ни о каком диалоге речи не идет

В Северной Корее не хотят контактов с американцами

Время чтения: 57 Секунд

Власти Северной Кореи отклонили приглашение к диалогу, направленное новой администрацией США. Ким Чо Чен, сестра Ким Чен Ына, предупредила правительство США о «враждебных действиях» против Северной Кореи.

Центральное агентство печати Кореи (KCNA) сообщило в четверг об усилиях американской дипломатии и неустанной позиции властей КНДР.

— Любые контакты или диалог между США и Северной Кореей не состоятся до тех пор, пока США не откажутся от своей враждебной политики по отношению к КНДР, — сказала первый заместитель министра иностранных дел страны Че Сон Хуэй в интервью KCNA, пишет УРА-Информ.

Высокопоставленный чиновник подтвердил, что в последние недели дипломатия США пыталась установить диалог. Однако там считают это «дешевым трюком», который заключается в том, чтобы завоевать расположение общественного мнения США и выиграть время, но «это не меняет сути американской политики, основанной на враждебности по отношению к КНДР», — подчеркнула минист.

Американцы якобы пытались связаться с властями КНДР «по различным каналам, включая электронную почту, телефонные звонки и любезность третьих стран». — Мы дали понять, что до тех пор, пока США проводят военные учения на границах Северной Кореи и сохраняют санкции, ни о каком диалоге речи не идет, — подчеркнула Че Сон Хуэй.

Ранее мы сообщали, что умер президент Танзании.