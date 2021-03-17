Россия может атаковать страны Балтии — эксперт предупреждает о «втором» Крыме

Леон Арон о возможных планах Кремля

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Американский аналитик Леон Арон предупреждает о возможной гибридной операции России в одной из стран Балтии. По его словам, в «победоносной войне», подобной аннексии Крыма, президент Владимир Путин может отвлечь россиян от проблем в стране.

По словам политолога есть много потенциальных целей для такой операции, и он перечисляет пять «очевидных кандидатов» — Грузию, Молдову и Украину, в которых достаточно разморозить «замороженные» конфликты, а также Беларусь и Казахстан. Однако, по словам Арона, эти пять потенциальных войн не соответствуют амбициям Путина или его самопровозглашенной миссии «восстановления и возмездия», пишет УРА-Информ со ссылкой на Politico.

«Такие требования были бы выполнены путем быстрого и победоносного удара по восточному флангу НАТО, Эстонии, Латвии или Литве», — пишет Арон. По мнению политолога, это могла быть «гибридная» операция, подобная крымской, проводимая в регионах, где большой процент населения составляют русские.

По словам Арона, директора по изучению России в American Enterprise Institute, консервативном аналитическом центре, такой шаг с точки зрения Путина не только решит его текущие проблемы, связанные с падением поддержки и внутренними проблемами, но и удовлетворит его желание «вернуть себе прежнее», былую славу и отомстить за падение любимой родины».

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