В преддверии встречи ТКГ боевики на Донбассе активизировались

Боевики 16 марта открывали огонь из минометов 82-го калибра

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За прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима тишины. При этом, один военнослужащий получил травму. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на утреннюю сводку о ситуации в районе ООС.

«Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Подчеркиваем, что многие обстрелы позиций Вооруженных сил Украины носят прицельный характер.», — отметили в пресс-службе.

Также там добавили, что основной целью боевики во время встречи ТКГ по Донбассу является провоцирование подразделений Вооруженных сил Украины на открытие огня в ответ.

«Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное режим «Тишина» вводился трижды. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм», — резюмировали в штабе.

Ранее сообщалось, что за прошедший 2020 год группами транспортировки и поиска тел погибших воинов проекта «Эвакуация 200» на Донбассе из района активных боевых действий было вывезено 223 тела погибших военных ВСУ или их фрагментов.