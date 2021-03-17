Только попытайтесь дернуться: в РФ пригрозили Украине

Семен Багдасаров снова выступил с обращением

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Российская Федерация будет готова ответить, если Украину пойдет в наступление на Донбассе. Такое заявление сделал российский востоковед Семен Багдасаров.

Эксперт пригрозил Украине применением гиперзвукового оружия, которое есть в расположении Российской Федерации. В тоже время, он также призвал руководство РФ присоединить оккупированные территории Донбасса в свой состав, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу в одной из социальных сетей Багдасарова.

«Что делать? Скажу то же самое, что надо было сделать уже давно: признать «независимость» Донбасса и еще лучше включить Донбасс в состав РФ и должен быть «освободительный поход» российской армии для защиты жителей Донбасса, уже граждан», — заявил Багдасаров.

Он считает, что уже сейчас Российская Федерация должна озвучить Украине самое строгое предупреждение.

«Четко и ясно должны сказать: «Циркон» и «Авангард» — это оружие устрашения. Пора и потрясти им и сказать: «только попытайтесь дернуться», — заявил Багдасаров.

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