Политика

Пушилин «разрешил» кандидатам в депутаты Госдумы РФ агитировать в ОРДО

Все кандидаты в депутаты Госдумы РФ могут свободно проводить агитацию среди населения ДНР

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Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что самоправозглошенное правительство республики не будет препятствовать проведению предвыборной агитации кандидатам в депутаты Государственно думы Российской Федерации на территории ОРДО. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

«Все кандидаты в депутаты Госдумы РФ могут свободно проводить агитацию среди населения ДНР. Также власти республики не будут препятствовать проведению избирательной компании», — заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что местный лидер так называемой «ДНР Денис Пушилин в понедельник, 15 марта посетил военный полигон на временно оккупированных территориях Горловки. Там он занимался инспекцией подготовки боевиков к военным действиям. 

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