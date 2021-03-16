Санкции против Коломойского: в СНБО назвали сроки рассмотрения

Санкции в СНБО могут рассмотреть на основании предложения ВРУ, президента Украины, Кабмина, НБУ, СБУ

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что рассмотрят санкционные предложения в отношении олигарха Игоря Коломойского, в том случае, если они поступят. Об этом заявили в СНБО в ответ на запрос «Радио Свобода», передает УРА-Информ.

«В случае поступления предложений по применению санкций в отношении указанного в вашем запросе лица от уполномоченных законом Украины «О санкциях» государственных органов, они будут вынесены на рассмотрение СНБО Украины в установленном порядке», — отметили в СНБО.

Также там добавили, что согласно статье 5 Закона «О санкциях», СНБО рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции исключительно на основании предложений ВРУ, президента Украины, Кабмина, НБУ, СБУ.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что у него имеется “достоверная информация” о том, что олигарх Игорь Коломойский был замешан коррупции, когда занимал пост главы ОГА в 2014-2015 годах.