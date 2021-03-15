Политика

Путин готов оставить Донбасс, но есть одно условие — эксперт

Станислав Белковский о возможном варианте развития событий на Донбассе

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Президент Российской Федерации Владимир Путин готов пойти на уступки по Донбассу, но захочет чего-то взамен. Такое мнение выразил российский политтехнолог Станислав Белковский.

Он отметил, что подписание выполнение Минских соглашений невозможное, но лидер Кремля стремится к этому. В тоже время Белковский заявил, что Путин готов изменить этот документ, но будет требовать взамен снятия санкций Евросоюза с Российской Федерации, а именно это сейчас находится в интересах российского лидера. Однако таких предложений Кремль пока не получает, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Эксперт добавляет, что как только Путин получит выгодное предложение от США, то сможет пойти на уступки.

«Он уйдет, конечно, с Донбасса в военном смысле. Но для него действительно важно, это не является блефом, что бы какой-то особый статус Донбасса сохранялся, — заявил Белковский.

Ранее в США потребовали от РФ допустить представителей ООН и ОБСЕ в Крым и на Донбасс.

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