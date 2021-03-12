«Стоим на пороге войны»: Ходаковский обеспокоен обострением на Донбассе

Попыток ВСУ перейти в наступление на фронте пока нет
Бывший командир боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что такого обострения на временно оккупированных территориях Донбасса, которое происходит сейчас, не было уже давно. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским изданиям, передает УРА-Информ.
«Да, мы отвечаем менее интенсивно, чем нам хотелось бы. Несмотря на то, что у нас есть ресурс для этого, мы все равно ограничены определенными заданными рамками. Если раньше у нас были отдельные сложные направления, Зайцево, авдеевская промзона, то сейчас активизация наблюдается на тех участках фронта, которые молчали длительное время. В целом передовая пришла в движение», — отметил Ходаковский.
Также он уточнил, что попыток ВСУ перейти в наступление на фронте пока нет, однако, и ситуация кардинально отличается от боев 2014 и 2015.
«Там была все-таки определенная динамика, были перемещения, были потери территории, овладения территориями, а здесь война позиционная, но средства поражения применяются более активно, чем они применялись два-три года назад, когда еще сохранялись попытки мирным политическим путем выстраивать отношения с Украиной. Но объективно готовность перехода к наступлению сейчас гораздо выше, чем когда-либо за последние годы. Сейчас мы действительно стоим на пороге войны», — добавил он.
Ранее сообщалось , что члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса не ведут боевые действия, а занимаются мародерством по заданию вышестоящих командиров.