Политика Происшествия

«Стоим на пороге войны»: Ходаковский обеспокоен обострением на Донбассе

Попыток ВСУ перейти в наступление на фронте пока нет

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Бывший командир боевиков батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что такого обострения на временно оккупированных территориях Донбасса, которое происходит сейчас, не было уже давно. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским изданиям, передает УРА-Информ.

«Да, мы отвечаем менее интенсивно, чем нам хотелось бы. Несмотря на то, что у нас есть ресурс для этого, мы все равно ограничены определенными заданными рамками. Если раньше у нас были отдельные сложные направления, Зайцево, авдеевская промзона, то сейчас активизация наблюдается на тех участках фронта, которые молчали длительное время. В целом передовая пришла в движение», — отметил Ходаковский.

Также он уточнил, что попыток ВСУ перейти в наступление на фронте пока нет, однако, и ситуация кардинально отличается от боев 2014 и 2015.

«Там была все-таки определенная динамика, были перемещения, были потери территории, овладения территориями, а здесь война позиционная, но средства поражения применяются более активно, чем они применялись два-три года назад, когда еще сохранялись попытки мирным политическим путем выстраивать отношения с Украиной. Но объективно готовность перехода к наступлению сейчас гораздо выше, чем когда-либо за последние годы. Сейчас мы действительно стоим на пороге войны», — добавил он.

Ранее сообщалось , что члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса не ведут боевые действия, а занимаются мародерством по заданию вышестоящих командиров. 

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