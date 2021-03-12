Политика

Какая грандиозная глупость, какая ошибка — Гордон о Путине

Украинский журналист о действиях лидера Кремля

Время чтения: 42 Секунд

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал огромную ошибку. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист высказался по президенте Российской Федерации таким образом в ключе того, что РФ захватила украинские территории. Речь идет о конфликте на Донбассе и так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также об аннексии Крыма.

Дмитрий Гордон выразил мнение, что руководство Россий во главе с Владимиром Путиным совершило роковую ошибку, захватив часть украинских территорий и начав войну против Украины. Журналист считает, что такими действиями лидер Кремля разрушил отношения между Украиной и РФ, которые создавались веками, пишет УРА-Информ со ссылкой на Эхо Москвы.

«Какого черта Путин со своими товарищами полезли сюда? Какая грандиозная глупость! Какая ошибка!» — заявил Гордон.

Ранее Дмитрий Гордон рассказал будет ли он вакцинировать. Он отметил, что пока не планирует этого делать, но уже раздумывает над вариантами. Он точно не намерен делать прививку индийским препаратом.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В ОРДЛО рассказали, сколько еще будет длиться конфликт на Донбассе

Длиться это может десятилетиями

Пушулин наконец-то признался, почему «ДНР» и «ЛНР» не объединились

Причина очень банальная

«Стоим на пороге войны»: Ходаковский обеспокоен обострением на Донбассе

Попыток ВСУ перейти в наступление на фронте пока нет

В «МИД ДНР» бояться Зеленского: что изменилось

У Зеленского отметили изменение «риторики и действий в военном плане».

«Существенно повысилась напряженность»: в Кремле обеспокоены ситуацией на Донбассе

Песков обвинил украинскую сторону в агрессивной позиции

Международный скандал: Беларусь высылает еще одного польского дипломата

Беларусь вручила очередную ноту польской стороне

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap