Какая грандиозная глупость, какая ошибка — Гордон о Путине

Украинский журналист о действиях лидера Кремля

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Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал огромную ошибку. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист высказался по президенте Российской Федерации таким образом в ключе того, что РФ захватила украинские территории. Речь идет о конфликте на Донбассе и так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также об аннексии Крыма.

Дмитрий Гордон выразил мнение, что руководство Россий во главе с Владимиром Путиным совершило роковую ошибку, захватив часть украинских территорий и начав войну против Украины. Журналист считает, что такими действиями лидер Кремля разрушил отношения между Украиной и РФ, которые создавались веками, пишет УРА-Информ со ссылкой на Эхо Москвы.

«Какого черта Путин со своими товарищами полезли сюда? Какая грандиозная глупость! Какая ошибка!» — заявил Гордон.

Ранее Дмитрий Гордон рассказал будет ли он вакцинировать. Он отметил, что пока не планирует этого делать, но уже раздумывает над вариантами. Он точно не намерен делать прививку индийским препаратом.