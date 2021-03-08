Политика

Чей Крым?: Тихановский ответил на извечный вопрос

Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским

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Белорусский политзаключенный оппозиционер Сергей Тихановський заявил, что крымский полуостров должен быть украинским не только на словах, но и по факту. Об этом говорится в письме политика с ответами на вопросы читателей, которое было обнародовано Telegram-каналом «Страна для жизни», передает УРА-Информ.

«Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским», — ответил Тихановский на вопрос читателей «Чей Крым?».

Помимо этого, муж Светланы Тихановской отметил, что трансляция российских телеканалов на территории РБ является «огромным злом».

«Раньше, глядя, например, «60 минут» у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оклеветали нас всех и поддерживают диктатора [Александра Лукашенко], совершенно очевидно, что они оболгали и украинский », — одчеркнул поппозиционер.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат на пост главы государства Светлана Тихановська очень сильно сомневается в том, что Российская Федерация будет прибегать к военному вторжению на территорию протестующей Беларуси. 

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